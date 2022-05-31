(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إن تهديدات إيران والحرس الثوري التابع لها للأمن الإقليمي والعالمي "غير مقبولة".

وذكر بلينكن، عبر حسابه على تويتر: "تطالب الولايات المتحدة إيران بالإفراج الفوري عن السفينتين اليونانيتين مع حمولتهما وطاقمهما"، وتابع: "تهديدات إيران والحرس الثوري الإيراني للأمن الإقليمي والعالمي غير مقبولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن تحدث مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس لـ"يدين بأشد العبارات استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينتين ترفعان العلم اليوناني يوم الجمعة، وكذلك المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في الحقوق والحريات الملاحية بما يشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".

وأضاف البيان: "اتفق وزيرا الخارجية على أنه يجب على إيران الإفراج الفوري عن السفينتين وشحناتهما وطواقمهما".

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب اليونان، الحليف الرئيسي في الناتو والشريك في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن احتجاز السفينتين في الخليج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الجمعة، في حين حذرت أثينا من أن هذا السلوك سيضر بعلاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي.

وبرر الحرس الثوري احتجاز السفينتين لـ"انتهاك أصول الملاحة" في الخليج، وفقا لـ"إرنا".

بالمقابل، أدانت وزارة الخارجية اليونانية "بشدة" احتجاز السفينتين من جانب القوات الإيرانية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الجمعة.

وسلمت الخارجية اليونانية مذكرة احتجاج لسفير طهران لديها بسبب الاحتجاز الذي وصفته بـ"العنيف" للسفينتين في مياه الخليج.

ووصفت أثينا الحادثة بأنها ترقى إلى مستوى "القرصنة" وطالب وزير الخارجية اليوناني بالإفراج الفوري عن السفينتين، وشدد وزير الخارجية على أن مثل هذا السلوك يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين بلاده وإيران وعلى علاقات طهران مع الاتحاد الأوروبي.