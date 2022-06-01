دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح في مالي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصـدر عسـكري مسـؤول فـي القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية قوله إن دورية لقوة الانتشار السريع الأردنية المتواجدة في مالي ضمن قوات حفظ السلام "تعرضت لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان".

وتشارك قوة الانتشار السريع الأردنية في مالي في إطار مشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وينتشر 639 من أفراد الجيش والشرطة الأردنيين حاليًا في عمليات حفظ السلام الأممية في عدد من الدول، بينها مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى وقبرص وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان وجنوب السودان، حسبما أوردت قناة "المملكة".

وتعيش مالي الواقعة في غرب قارة إفريقيا، في أوضاع أمنية غير مستقرة، وسط نشاط لحركات انفصالية وجهادية في شمال البلاد منذ سنوات.

في فبراير/ شباط، انسحبت قوات فرنسية من البلاد مع تفاقم التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الذي يقود البلاد منذ انقلاب مايو/ أيار 2021. بينما تتحدث تقارير غريبة عن استعانة مالي بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية.