دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا.

وأضاف لافروف، في كلمة عقب اجتماع وزارء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني على القواعد التي يعلنونها بأنفسهم".

وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلى العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا".

وأشار لافروف إلى أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الوزاري: "شهدنا هذا اليوم لقاءين مثمرين مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا. موقفنا الخليجي موحد من الأزمة في #أوكرانيا وتداعياتها السلبية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول المتضررة والعالم".

في حين أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "حوارنا مع إيران يجب أن يكون على موقف خليجي موحد وندعوها من خلاله إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار".

ويأتي لقاء وزير الخارجية الروسي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، الأربعاء، ضمن جولة خليجية بدأها من البحرين، ثم السعودية، قبل يوم من اجتماع منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط، وبعد يومين من قرا رالاتحاد الأوروبي حظر ثلثي واردات النفط الروسي.

وارتفعت أسعار النفط الأربعاء لتقترب من 123 دولارًا لبرميل خام برنت، و116 لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي.