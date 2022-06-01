ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنازل موضوع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد، الأمير محدم بن سلمان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشنطن بوست: عاملان حاسمان بالنسبة لبايدن لزيارة #السعودية: الحرب في أوكرانيا التي فرضت الحاجة إلى مساعدة الرياض في تنظيم سوق النفط. والثاني هو رغبة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن بتطبيع العلاقات مع بن سلمان كجزء من إعادة ترتيب واسعة.

المقال كتبه ديفيد اغناطيوس للواشنطن بوست وحمل عنوان "محمد بن سلمان على وشك أخذ ما يريده"، حيث قال فيه: " يُعرِّف القاموس ’السياسة الواقعية‘ على أنها ’سياسة تستند إلى القوة بدلاً من المُثُل أو المبادئ‘، ونحن على وشك رؤية نسخة من هذا قيد التنفيذ عندما يزور الرئيس بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية".

واشنطن بوست: أثبت عاملان جديدان أنهما حاسمان بالنسبة لبايدن لزيارة #السعودية الأول هو الحرب في أوكرانيا وحاجة بايدن إلى مساعدة السعودية في تنظيم سوق النفط. والثاني هو رغبة إسرائيل القوية في أن يقوم بايدن بتطبيع العلاقات مع محمد بن سلمان والمملكة كجزء من إعادة ترتيب واسعة.

ولفت الكاتب بمقاله: " يعتزم بايدن زيارة الرياض في أواخر يونيو، بعد توقف في إسرائيل للقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، التي تستضيف مجلس التعاون الخليجي هذا العام، من المرجح أن يلتقي الرئيس بقادة دول عربية صديقة أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.. لكن المحور العاطفي سيكون مصافحة بايدن لمحمد بن سلمان، كما يُعرف ولي العهد السعودي".

This column argues that, along with the war in Ukraine, Israeli lobbying was "decisive" in convincing Biden to un-blacklist MbS. America has worked out a unique superpower status where one client state plays matchmaker on behalf of other client states https://t.co/CrRckdmKGG

ولفتت المقالة إلى أن بايدن من المرجح أن يرجع "خالي الوفاض" فيما لو حاول التطرق لموضوع مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، ملقية الضوء على الملف الروسي والأزمة الأوكرانية وسوق الطاقة تعتبر من الأولويات على الأجندة.

الرئيس بايدن يزور الرياض لحضور قمة التعاون الخليجي ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية يونيو. واشنطن بوست https://t.co/UrbWx0cMvh

وأثارت تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة" على حد تعبيره.

واشنطن بوست: الرئيس بايدن يزور الرياض لحضور قمة التعاون الخليجي ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية يونيو.. https://t.co/45KUGt8t8Y

الاجتماع المتوقع أن يجري الشهر الجاري، سيأتي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي ويمثل تحولاً لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية "بلا قيمة اجتماعية".