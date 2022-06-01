دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل صحفية تبلغ من العمر 31 عاما على يد الجيش الإسرائيلي، في حين قال الجانب الإسرائيلي إنه حيد "مخربة" كانت تحاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الصحفية غفران هارون حامد الرواسنة، تبلغ من العمر 31، قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وكشفت الصحة أن الرواسنة قُتلت بعد إصابتها برصاصة اخترقت صدرها دخلت من تحت إبطها الأيسر وخرجت من الجانب الأيمن، وفقا لوفا.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحفية المقتولة هي "أسيرة محررة" أُطلق سراحها في إبريل/نيسان الماضي بعد اعتقالها لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أنها تنحدر من بلدة شيوخ العروب.

بالمقابل، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مخيم العروب حيث قامت مخربة مسلحة بسكين بالتقدم نحو جندي كان يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت قوة عسكرية باطلاق النار. تم تحييد المخربة. لم تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية"، حسب قوله.

#عاجل وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من مخيم #العروب حيث قامت مخربة مسلحة بسكين بالتقدم نحو جندي كان يهم بأعمال لتأمين طريق رقم 60 حيث ردت قوة عسكرية باطلاق النار. تم تحييد المخربة. لم تقع إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية https://t.co/NzjL9vSiwJ

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أقل من شهر على مقتل الصحفية قي قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبوعاقلة، خلال تغطيتها دخول الجيش الإسرائيلي إلى مخيم جنين.