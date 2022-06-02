وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل انتهاك الاتفاق النووي.. وطهران ترد

خبير إيراني يوضح لـCNN ما يمكن أن يحدث إن فشلت المحادثات النووية

مستشار الفريق المفاوض الإيراني لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

(CNN)-- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تقدم بعد إجابات عن الأنشطة النووية غير المبررة في 3 مواقع غير معلنة.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرين بتاريخ 30 مايو/ أيار حصلت عليهما شبكة CNN، أنها وجدت أن إيران "واصلت انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث ارتفع إجمالي اليورانيوم المخصب بمقدار 612.2 كيلوغراما، بما في ذلك 43 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاوة تصل إلى 60٪، بزيادة قدرها 10 كيلوغراما تقريبًا" منذ التقرير ربع السنوي الأخير للوكالة.

وكانت الوكالة الدولية وزعت التقريرين على الدول الأعضاء بها قبل اجتماع الأسبوع المقبل، وقالت في تقرير إن "اليورانيوم يمكن استخدامه في السلاح النووي إذا تم تخصيبه إلى درجة نقاء 90٪، وعلى الرغم من أن إيران لم تصل إلى هذا المستوى، فإن تقنيتها ومخزونها الحالي سيختصر الوقت للوصول إلى هذه المستويات إلى أسابيع قليلة فقط".

ووفقًا للتقرير الربع سنوي للوكالة، "فقد أخفقت إيران أيضًا في تقديم إجابات لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع التي حددتها الوكالة في عامي 2018 و 2019 التي كان لديها نشاط نووي داخلها".

وفي المقابل، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها: "للأسف هذا التقرير لا يعكس حقيقة المناقشات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت الوزارة أن "التقرير غير عادل ومتوازن، وتسببت ضغوط الصهاينة وبعض الأطراف في انتقال التقرير من المجال الفني إلى المجال السياسي ونأمل أن يتم تصحيح هذا المسار".

وستضع التقارير الأخيرة إيران على طريق التصادم مع اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة الأسبوع المقبل، وتحديداً في وقت توقفت فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين في فيينا بشكل كامل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وفقًا لأحد التقارير التي أطلعت عليها CNN: "إيران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية فنية".

وذكر التقرير أن "التفسير الإضافي الوحيد الذي قدمته إيران في أحد المواقع النووية المشتبه بها هو احتمال قيام طرف ثالث بعمل تخريبي لتلويث المنطقة، ومع ذلك، لم تقدم إيران أي دليل يدعم هذا التفسير".

يذكر أن إيران تصر على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.