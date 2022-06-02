تفاعل على تصريح لافروف عن موقف دول الخليج من العقوبات على روسيا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول موقف دول الخليج من العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بأعقاب العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال لافروف إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني على القواعد التي يعلنونها بأنفسهم".

وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلى العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا".

وأشار لافروف إلى أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.

قد يهمك أيضاً

لافروف يعلق على موقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية

 

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.