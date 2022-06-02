تفاعل على تصريح لافروف عن موقف دول الخليج من العقوبات على روسيا

من بوتين مرورًا بلافروف وبيسكوف.. تعرف على بنات الكرملين وحياة البذخ التي يعيشونها في الغرب

لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول موقف دول الخليج من العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بأعقاب العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين بأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

إدعاء لافروف في الرياض بعد اجتماعه مع وزراء خارجية دول المجلس في الحوار الاستراتيجي ال5 اليوم-أن الغرب يسعى لتشكيل نظام عالمي بقيادة #أمريكا-يتعارض مع هيكلية وواقع تحول النظام العالمي لنظام متعدد الأقطاب بمشاركة #الصين و #روسيا-وقوى أخرى!وتهديد روسيا بتدمير أمريكا بصواريخ شيطان🧐 https://t.co/chV4tlDHNV

وقال لافروف إن دول الخليج أكدت عدم مشاركتها في تبني العقوبات الغربية الموقعة على روسيا، مضيفا في كلمة عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وروسيا: "لا يمكن السماح لمجموعة من الدول أن تهيمن على الساحة الدولية، وللأسف فإن شركائنا الغربيين قد وضعوا أولوية أمامهم بتشكيل عالم من قطب واحد مبني على القواعد التي يعلنونها بأنفسهم".

ما هو سبب اجتماع لافروف بوزراء خارجية دول مجلس التعاون وما هي الفائدة التي قد يجنيها من أطراف حليفة وثيقة للغرب؟ أعتقد أن الاجتماع له أهداف بعيدة المدى لجهة دفع دول الخليج لعدم التورط باتخاذ خطوات اقتصادية تضر بروسيا وتأكيد على أن روسيا قوية وباقية وتستطيع رد الصاع لها مستقبلا!

وتابع لافروف: "شركاؤنا في منطقة الخليج يتفهمون طبيعة الصراع (...) أكدوا موقفهم أنهم لن ينضموا إلى العقوبات العربية ضد روسيا وبيلاروسيا".

@Abdulkhaleq_UAE وزير الخارجية الروسي (لافروف) من الرياض: شركاءنا في الخليج أكدوا أنهم لن ينضموا للعقوبات على #روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي تتفهم طبيعة الصراع بيننا وبين دول الغرب

وأشار لافروف إلى أن مشاوراته مع وزراء مجلس التعاون تضمنت تأكيد موسكو ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتشكيل دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام. كما أشاد بإقرار الهدنة في اليمن.