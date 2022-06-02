السعودية.. مطالبات لولي العهد بالتدخل في قضية معتقل في أمريكا منذ 2011

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب مغردون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالتدهل لتعيين فريق دفاع عن المعتقل السعودي في أمريكا، خالد الدوسري.

ودشن المغردون على موقع تويتر وسم "فزعتك لخالد يا ولي العهد"، وسط تغريدات كثيرة تطالب الأمير محمد بن سلمان للتدخل والإفراج عن الدوسري.

وانتشر مقطع فيديو نُسب لوالدة خالد الدوسري وقالت فيه: "أنا داخلة على الله ثم عليكم للنظر في حال خالد يا سلمان ابن عبدالعزيز الله يطول عماركم ويعزكم ولا يعز عليكم".

وأضافت السيدة التي زُعم أنها والدة الدوسري بالقول: "أنظروا في حال خالد الله ينظر في حالكم، طول الله في أعماركم وجعله في موازني حسناتكم".

نناشد حكومتنا الرشيدة بالنظر بقضية ابنها خالد وتعيين فريق دفاع امريكي متمكن يدعم ملف قضيته #فزعتك_لخالد_ياولى_العهد https://t.co/54ABMF0yKY

واعتُقل الدوسري عام 2011 بتهمة تصنيع مواد كيميائية تُستخدم لتركيب المتفجرات وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

يذكر أن المرجح أن يلتقي ولي العهد السعودي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق هذا الشهر، حسبما ذكرت مصادر لـCNN.

#فزعتك_لخالد_ياولى_العهد نناشد الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله وولي عهده محمد بن سلمان الوقوف مع المعتقل خالد الدوسري بتعيين فريق دفاع امريكي وتشكيل لجنه بمحامين سعوديين لمتابعته #كلنا_خالد_الدوسري https://t.co/xVs2yXqYfM