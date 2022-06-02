أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لـCNN الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة إذا ما كان الأمر سيصب في مصلحة واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تكثر فيه الأسئلة لإدارة بايدن حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيسافر إلى الدولة الخليجية في وقت لاحق هذا الشهر وسيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المسؤول لـCNN قائلا أن "المخاوف" لا تزال موجودة لدى الإدارة الأمريكية حول سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان "والسلوك السابق الذي سبق معظمه الإدارة الحالية".

وأشار المسؤول إلى أن واشنطن ناقشت هذه المخاوف مع المملكة وتابع قائلا إن "الاتصالات والجهود الدبلوماسية" مع الرياض "تكثفت مؤخرا"، حسب تعبيره.

وحتى مساء الخميس، لا يوجد إعلان رسمي من واشنطن عن زيارة لبايدن إلى السعودية، وشدد المسؤول على أن بايدن "مصمم على أن إذا ما كان الانخراط مع قائد دولة أخرى سيصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيسفر عن نتائج، فسيقوم بذلك"، حسب قوله.

يذكر أن مصادر كانت قد رجحت لـCNN أن بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي في وقت لاحق الشهر الجاري خلال زيارة سيجريها إلى المملكة، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي من الدولتين حول هذه الخطوة بعد.