دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة دبي، الجمعة، القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.

وقالت شرطة دبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنها قبضت على سانجاي شاه، وهو بريطاني الجنسية يبلع من العمر 52 عاما ومتورط بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.

وكشفت الشرطة أن قيمة العملية التي تورط بها شاه بلغت 1.7 مليار دولار واستخدم فيها طريقة "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، وفقا لشرطة دبي.

وأشارت شرطة دبي إلى أنها تلقت مذكرة ضبط دولية من السلطات الدنماركية للقبض على المطلوب وحُولت المذكرة إلى النيابة العامة في دبي.

وقال القائد العام لشرطة دبي عبدالله خليفة المري إن القبض على الشخص المطلوب جاء بعد "متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية"، وفق ما نشرته الشرطة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، جمال الجلاف، إن شاه "قدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة، حيث أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية"، وفقا للشرطة.

وأوضح الجلاف أن شرطة دبي أحالت ملف المطلوب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للسلطات الدنماركية.