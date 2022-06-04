خامنئي بعد استيلاء إيران على ناقلتي نفط اليونان: "ليست سرقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن احتجاز بلاده ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج "ليست سرقة"، في غضون أزمة بين طهران وأثينا، التي صادرت ناقلة نفط إيرانية بطلب أمريكي.

وأوضح خامنئي، خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة الخميني، السبت: "أبطال إيرانيون يحتجزون سفينتين نفطيتين للعدو للتعويض عن قیامهم بسرقة النفط الإيراني بسواحل اليونان".

وتابع: "الإمبراطورية الإعلامية، تتهم إيران بالسرقة! لقد سرقتم نفطنا واستعادتها ليست سرقة، بل إنكم أنتم القراصنة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن احتجاز قواته البحرية ناقلتي نفط يونانيتين، بينما وصفت وزارة الخارجية اليونانية ما فعلته إيران بأنه "قرصنة"، مُطالبة بإطلاق السفينتين.

جاء ذلك بعد احتجاز سفينة ترفع علم إيران الشهر الماضي جنوبي اليونان، وقالت السلطات اليونانية إن شحنة النفط تخضع لعقوبات. في وقت ذكرت تقارير أن اليونان تعتزم تسليمها إلى الولايات المتحدة.