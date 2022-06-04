دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظاهر عشرات من أنصار المعارضة قرب هيئة الانتخابات في العاصمة التونسية، السبت، اعتراضًا على سعي الرئيس قيس سعيد وضع دستور جديد للبلاد.

وشارك في التظاهرة رؤساء عدد من أحزاب المعارضة، وسط محاولات للوصول إلى مقر هيئة الانتخابات مع انتشار أمني كثيف.

رفع المحتجون لافتات كُتب على بعضها عبارات: ''هيئة رئيس تساوي هيئة تزوير، هيئة الرئيس = هيئة التزوير، العصابة هي هي ولا تراجع على القضية".

ويحكم سعيد تونس حاليًا بموجب مراسيم رئاسية، بعد إقالته الحكومة وتجميده عمل البرلمان العام الماضي، في ما وصفه معارضون بينهم حركة النهضة الإسلامية بأنه "انقلاب".

وأقال الرئيس التونسي 57 قاضيًا الأسبوع الماضي، متهمًا إياهم بالفساد وتعطيل تحقيقات وتغيير مسار قضايا.

ويوم السبت، أعلنت جمعية قضاة تونس تعليق العمل في المحاكم لمدة أسبوع بداية من الاثنين المقبل. إلى جانب الاعتصام في خطوة للاحتجاج على قرار قيس سعيد.

وقال أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسسين، في تصريحات لوكالة أنباء تونس الرسمية، إن الاضراب الجلسة الطارئة لجمعية القضاة السبت عبرت عن "الرفض القطعي" لقرار سعيد. وشدد على رفض الجمعية حل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره "مجلسا شرعيا"، حسب وصفه.