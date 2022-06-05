إدانة واستدعاء سفراء.. غضب خليجي من تغريدات هندية عن النبي محمد والسيدة عائشة

الشرق الأوسط
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إدانة واستدعاء سفراء.. غضب خليجي من تغريدات هندية عن النبي محمد والسيدة عائشة
Credit: GAGAN NAYAR/AFP via Getty Image

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن شجب واستنكار المملكة تصريحات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند عن النبي محمد وزوجته السيدة عائشة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، الأحد، إنها تعرب عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكد البيان رفض المملكة "المساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".

في حين رحبت الخارجية السعودية بوقف الحزب الحاكم المتحدثة باسمه عن العمل.

يأتي ذلك ضمن العديد من ردود الفعل الخليجية الرسمية تجاه تصريحات المسؤولة الهندية.

في وقت سابق الأحد، أعلنت وزارتي خارجية قطر والكويت بشكل منفصل استدعاء سفيري الهند في البلدين، في احتجاج رسمي على تصريحات المسؤولة في الحزب الحاكم.

كانت المتحدثة الإعلامية في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، نافين كومار جيندال، كتبت تغريدات اُعتبرت "مُسيئة" عن زواج النبي محمد من السيدة عائشة.

وطالبت قطر والكويت باعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند.

وأثارت التصريحات موجة استياء عبر الشبكات الاجتماعية، وسط دعوات لمقاطعة المنتجات الهندية. وتركزت أغلب التعليقات عبر وسم "#إلا_رسول_الله_يا_مودي"، في إشارة إلى ناريندا مودي رئيس وزراء الهند.

وتشهد تصاعدًا في التوترات الطائفية في الهند منذ وصول حزب بهاراتيا إلى الحكم. ودعت مجموعات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، السلطات الهندية إلى ضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم قتل دون محاكمة بحق منتمين إلى الإسلام على يد جموع غاضبين. وتشتبه العفو الدولية أن تكون هذه الوقائع جرائم كراهية.

ويشكل المسلمون نسبة 10% على الأقل من إجمالي عدد سكان الهند (1.38 مليار نسمة).

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