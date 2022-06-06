دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي والتي اعتُبرت "سميئة" للنبي محمد، ورحبت بإيقاف المتحدثة عن العمل.

وقالت الخارجية السعودية في أول تعليق لها على الحادثة التي أسفرت عن ردود فعل مستنكرة من جانب عدد من الدول العربية والإسلامية: "تعرب وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتؤكد رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".

وتابعت الخارجية بيانها بالقول: "كما ترحب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاخترام المعتقدات والأديان"، حسب البيان.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام https://t.co/qFakDeqNOL

وكانت قد أثارت المتحدثة باسم الحزب الهندي غضبا واسعا لانتقادها النبي محمد ما أسفر عن وقفها عن العمل من جانب الحزب الحاكم في الهند.

يذكر أن كل من قطر والكويت استدعت السفير الهندي لديهما احتجاجا على هذه التصريحات.