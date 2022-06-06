السعودية تصدر التعليق الأول على الإساءة للنبي محمد من جانب المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند

الشرق الأوسط
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السعودية تصدر التعليق الأول على الإساءة للنبي محمد من جانب المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند
Credit: YASIN AKGUL / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الخارجية السعودية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي والتي اعتُبرت "سميئة" للنبي محمد، ورحبت بإيقاف المتحدثة عن العمل.

وقالت الخارجية السعودية في أول تعليق لها على الحادثة التي أسفرت عن ردود فعل مستنكرة من جانب عدد من الدول العربية والإسلامية: "تعرب وزارة الخارجية عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتؤكد رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة".

وتابعت الخارجية بيانها بالقول: "كما ترحب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاخترام المعتقدات والأديان"، حسب البيان.

وكانت قد أثارت المتحدثة باسم الحزب الهندي غضبا واسعا لانتقادها النبي محمد ما أسفر عن وقفها عن العمل من جانب الحزب الحاكم في الهند.

يذكر أن كل من قطر والكويت استدعت السفير الهندي لديهما احتجاجا على هذه التصريحات.

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