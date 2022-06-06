دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صنّفت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة، 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ باعتبارها منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة.

شملت القائمة 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش"، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، وجماعتي "سرايا الأشتر، وسرايا المختار" في البحرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن هذه التصنيفات تتزامن مع مرور 5 أعوام على إنشاء "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، الذي يضم عضويته السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عُمان، الكويت، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتستهدف التصنفيات حزمة واسعة من أنشطة تمويل الإرهاب بهدف تعزيز وتقوية القدرات الإقليمية للدول الأعضاء.

وفقا لما أوردته "واس"، فإن الأسماء المصنفة هي:

أولاً الأفراد:

1 - علي قصير، لبناني الجنسية.

2 - مقداد أميني، إيراني الجنسية.

3 - مرتضى ميناي هاشمي، إيراني الجنسية.

لارتباطهم بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتنظيم "حزب الله".

4 - عصمت الله خلوزي، أفغاني الجنسية.

لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان.

5 - علاء خنفورة، سوري الجنسية.

لارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.

6 - عبدالرحمن آدو موسى، نيجيري الجنسية.

7 - صاليحو يوسف آدمو، نيجيري الجنسية.

8 - بشير علي يوسف، نيجيري الجنسية.

9 - محمد إبراهيم عيسى، نيجيري الجنسية.

10 - إبراهيم علي الحسن، نيجيري الجنسية.

11 - سوراجوا أبو بكر محمد، نيجيري الجنسية.

لقيامهم بإنشاء خلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تابعة لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، لجمع الأموال وتقديم المساعدة المالية لأعضاء التنظيم في دولة نيجيريا.

12 - براء القاطرجي، سوري الجنسية.

13 - حسام بن رشدي القاطرجي، سوري الجنسية.

مؤسسا شركة (القاطرجي) التي قامت بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

ثانيًا الكيانات:

1- شركة القاطرجي.

قيام شركة (القاطرجي) بتسهيل تجارة الوقود لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني.

2 - ميليشيا سرايا الأشتر.

3 - ميليشيا سرايا المختار.

ميليشيات إرهابية مقرها مملكة البحرين، وتدعمها إيران، وتتلقى الدعم المالي والعسكري واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.