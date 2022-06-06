أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أُلقي القبض على راجيش وأتول غوبتا، الأخوان المزعوم تورطهما في الفساد مع أعلى مستويات الحكومة في جنوب إفريقيا، في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبيان أصدرته وزارة العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وجاء في البيان أن "وزارة العدل والإصلاحيات تؤكد أنها تلقت معلومات من سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة تفيد بإلقاء القبض على هاربين من العدالة، أي راجيش وأتول غوبتا".

تواصلت CNN مع سلطات دبي للتعليق. ولم تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الإماراتية عن الأمر حتى وقت كتابة هذا التقرير.

في وقت سابق من هذا العام، أصدر الإنتربول نشرة حمراء للأخوين غوبتا تتعلق بتهم الاحتيال وغسيل الأموال.

آل غوبتا متورطون بشدة في مزاعم الفساد خلال فترة الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما. لقد سمع مواطنو جنوب إفريقيا تفاصيل مروعة عن بعض المزاعم خلال شهور من الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق فساد يعرف باسم "لجنة زوندو".

وقد نفى كل من زوما وغوبتا، من خلال محاميهما، المزاعم مرارًا وتكرارًا. غادر الشقيقان وعائلاتهما جنوب إفريقيا إلى الإمارات عندما استقال زوما من منصبه.

صادقت جنوب إفريقيا على معاهدات تسليم المجرمين مع الإمارات في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وفقًا لوزارة العدل والإصلاحيات.

وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين إن المناقشات بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين مستمرة.

وجاء في البيان أن "حكومة جنوب إفريقيا ستستمر في التعاون مع الإمارات".