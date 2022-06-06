دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، إلى رفض "المرويات التراثية" حول النبي محمد قبل استنكار "التغريدات المسيئة"، في إطار تعليقه على تغريدات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند والتي تسببت بغضب واسع وصل إلى حد استدعاء سفيري نيودلهي في الكويت وقطر.

وقال الحمد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "محمد بن عبدالله،رسولنا العظيم،صلى الله عليه وسلم،عظمته وأثره في تاريخ الإنسانية شهد بها الشرق والغرب ولن يؤثر في هذه العظمة تغريدة هنا أو هناك،فالعظمة تفرض نفسها"، حسب قوله.

وأضاف الأكاديمي السعودي قائلا: "ولكن،وقبل استنكار تلك التغريدات المسيئة له، إلا يتوجب علينا رفض تلك المرويات التراثية التي تسيء له من حيث أرادت مدحه؟"، على حد قوله.

محمد بن عبدالله،رسولنا العظيم،صلى الله عليه وسلم،عظمته وأثره في تاريخ الإنسانية شهد بها الشرق والغرب ولن يؤثر في هذه العظمة تغريدة هنا أو هناك،فالعظمة تفرض نفسها.ولكن،وقبل استنكار تلك التغريدات المسيئة له،إلا يتوجب علينا رفض تلك المرويات التراثية التي تسيء له من حيث أرادت مدحه؟..

وكانت قد أثارت تغريدات المسؤولة الهندية الموقوفة عن العمل بشأن النبي محمد وزوجته عائشة ردود فعل غاضبة في الأوسطات الإسلامية، إذ أصدرت 3 دول خليجية بيانات استنكار لها واستدعت قطر والكويت سفيري الهند لديها، في حين وصف الأزهر مضمون التغريدات بـ"الإرهاب"، على حد قوله.

وكانت قد فسرت المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند تصريحاتها، مشيرة إلى أنها جاءت ردا على إهانة "إله شيفا"، وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.