عربياً وعالمياً.. أكثر الدول تطبيقاً لأحكام الإعدام في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها السنوي عن حالات الإعدام حول العالم، مصر والمملكة العربية السعودية يتصدرون قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2021.

وذكر التقرير أن عدد أحكام الإعدام المنفذة في عام 2021 بلغت 579 في 18 دولة، بزيادة قدرها 20% عن الإجمالي المسجل لعام 2020 التي سجلت حينها 483 حالة إعدام.

وضمن التقرير احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية لتطبيق أكبر عدد من أحكام الإعدام بما لا يقل عن 83 حالة إعدام ثم المملكة العربية السعودية بـ65 حالة إعدام. يتبعها سوريا بما لا يقل عن 24، بعدها الصومال بأكثر من 21. ثم العراق أكثر من 17 ويتبعها اليمن أكثر من 14 ثم عمان بما لا يقل عن حالة واحدة لكن لم يستطع التقرير تحديد العدد تمامًا وأخيرًا الإمارات العربية المتحدة بما قد يزيد عن حالة إعدام واحدة.

وقال التقرير أن دول عدة استخدمت السنة الماضية الإعدام كأداة قمع ضد الأقليات والمتظاهرين.

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه عن الدول العربية الأكثر تطبيقًا لحكم الإعدام في عام 2021.