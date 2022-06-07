خبير إيراني يوضح لـCNN ما يمكن أن يحدث إن فشلت المحادثات النووية

بلينكن حول المحادثات النووية مع إيران: لا توحي بالتفاؤل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه إذا حدت إيران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن ذلك "سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم" الوضع.

وأعرب غروسي لبيكي أندرسون مراسلة شبكة CNN يوم الثلاثاء، عن أمله في أن تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجلوس حول طاولة وتوضيح القضايا العالقة بشأن برنامجها النووي.

وقالت إيران إن فشل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية ترك تساؤلات دون إجابة.

وأجاب غروسي: "إنني أدين بشدة أي عمل من أعمال العنف، في أي وقت، أو أي شخص قد يتسبب فيه".

في الأسبوع الماضي، زار غروسي إسرائيل والتقى برئيس الوزراء نفتالي بينيت. وقال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية إنه أخبر الإسرائيليين بأنه "يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال الوسائل الدبلوماسية، توفير الوضوح وتبديد الشكوك حول إمكانية تطوير أسلحة نووية في المنطقة".