سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا جنوب دمشق

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020
Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت لهجوم بالصواريخ استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله : "في تمام الساعة 23:18 من يوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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