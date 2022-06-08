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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران عطّلت كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تركيبهما لمراقبة الأنشطة داخل منشأة نووية.

قالت إيران إن "أكثر من 80٪" من كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في العمل بشكل طبيعي لأنها تندرج ضمن "اتفاقية الضمانات"، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها منذ عقود بين إيران وهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة كجزء من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (معاهدة حظر الانتشار النووي).

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن الكاميرتين المعطلتين تم تركيبهما "خارج اتفاقية الضمانات".

تم إغلاق الكاميرات في حدث في منشأة نووية حضره المتحدث باسم الوكالة، بهروز كمالوندي، الذي قال إنه "لن يتم تسجيل أي معلومات من الآن فصاعدًا"، وفقًا لـ "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات"، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

كان "القانون الاستراتيجي لرفع العقوبات" قانونًا أقره البرلمان الإيراني في عام 2020 يلزم الحكومة بتوسيع تخصيب اليورانيوم وتقليل مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات.

زادت إيران منذ ذلك الحين مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تقدم إجابات للأنشطة النووية غير المبررة في ثلاثة مواقع غير معلنة، وفقًا لتقريرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي حصلت عليهما شبكة CNN.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر "تحرك طهران الطوعي جزء من واجب إيران".

وتأتي هذه الخطوة لتعطيل الكاميرات بعد أن قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار في اجتماع مجلس المحافظين في فيينا هذا الأسبوع، الذي من شأنه أن يوجه اللوم لإيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بدأت الدول الغربية، خاصة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، تحركات ضد بلادنا. وقال كمالوندي لوسائل إعلام رسمية إيرانية "لقد تقرر قطع جزء من التعاون الذي كان يتجاوز الضمانات ولم يكن جزءًا من التزاماتنا".

قالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء إنه "نتيجة للأنشطة النووية الإيرانية التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة لأكثر من ثلاث سنوات، أصبح برنامجها النووي الآن أكثر تقدمًا من أي وقت مضى".

وقال بيان للدول الثلاث: "هذا يهدد الأمن الدولي ويهدد بتقويض نظام حظر الانتشار العالمي".