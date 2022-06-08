السعودية.. القبض على مصري "اعتدى بالضرب وبألفاظ نابية" على باكستاني

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لعلم السعودية
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، يوم الثلاثاء، القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو "يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية" على مقيم من الجنسية الباكستانية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية".

وأضافت: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظامي الإقامة والعمل"، وتابعت: "لم تتلق الجهات الأمنية بلاغا من المعتدى عليه في حينه".

وذكرت الوكالة أنه "تم إيقاف المعتدي واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة".

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