"السعودية لا تخذل حتى أعدائها".. كاتب سعودي يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الكاتب السعودي، توفيق الخليفة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تصريحات ادلى بها قال فيها إن "السعودية لا تخذل حتى أعدائها".

السعودية لا تخذل حتى أعدائها https://t.co/2rYEiSLG2s

التصريحات أدلى بها الخليفة على إذاعة مونتي كارلو ونشرها على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أعرف أن الخطط التي كان يقودها الحزب الديمقراطي والفوضى الخلاقة كما كان يُزعم ومحاولته أن يهدم مصر واستطاع أن يهدم الكثير من الدول العربية بما يسمى بالربيع العربي.."

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وتابع قائلا: "هم لديهم هذه المشكلة يريدون أن ينتقموا من الدول المستقرة سياسيا حتى تتبعهم بهذه الفوضى وتفتيت الدول، السعودية دائما حليف جيد، السعودية لا تخذل حلفائها لا تخذل اصدقائها، السعودية حتى اعدائها لا تخذلهم عندما يكون هناك هدنة بين الطرفين.."

وأضاف: "لكن الحزب الديمقراطي دائما ما يرفع شعار الأخلاق وحقوق الإنسان، انت لا تستطيع الاقتناع بشخص يحمل سلاح بيده وأسلحة بيده ويتكلم عن عدم القتل.."