بإجابة عن العلاقة مع السعودية.. تداول فيديو "حذر" المتحدثة باسم البيت الأبيض بقراءة الرد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في رد على سؤال حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية والأسلوب الذي قرأت فيه الرد بعناية عن ورقة و"بحذر" وفقا لمغردين.

وردت كارين جان بيير، على سؤال من كايتلان كولينز مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، وقالت بيير: "كانت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".

وأضافت: "يعتبر الرئيس المملكة شريكًا مهمًا في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".

وتابعت أن "الطيارين السعوديين حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".

وذكرت: "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".

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