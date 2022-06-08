دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في رد على سؤال حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية والأسلوب الذي قرأت فيه الرد بعناية عن ورقة و"بحذر" وفقا لمغردين.

المتحدثة باسم البيت الأبيض (تقرأ) إجابة السؤال عن السعودية من ورقة وبشكل كامل وبحذر. تصرف يفسر حرص واشنطن على عدم استفزاز الرياض هذه الفترة. @IndyArabia https://t.co/Tca7psTJBJ

وردت كارين جان بيير، على سؤال من كايتلان كولينز مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، وقالت بيير: "كانت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".

وتقرأ ما يشبه "بيان" وليس تعليقاً عابراً على السؤال. الموضوع جد. مراوغات اليسار و #بايدن تصطدم بواقع لا مفر منه! https://t.co/hBIzIxas4j

وأضافت: "يعتبر الرئيس المملكة شريكًا مهمًا في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".

متحدثة البيت الأبيض: #السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 عقود.. والرئيس #بايدن يعتبر #الرياض شريكاً مهماً. https://t.co/WxO7Jv1zwj

وتابعت أن "الطيارين السعوديين حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".

https://t.co/WMLd0N6rne #اوبك_بلس #اوبك #السعودية🇸🇦 #السعودية_العظمى https://t.co/WMLd0N6rne تصريح متحدثة البيت الأبيض امس دلالة واضحة على قوة ورصانة ومتانة وحكمة السياسة النفطية السعودية وعدم اقحامها في النزاعات الدولية @HRHMBNSALMAAN

وذكرت: "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".