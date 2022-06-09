الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء نيفتالي بينيت يصل الإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وصل رئيس الوزراء نيفتالي بينيت إلى الإمارات "تلبية لدعوة" من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

ونشر جندلمان صورة من استقبال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد في المطار وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد".

وأضاف جندلمان: "سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر".

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