لقاء تاريخي بين محمد بن زايد ونفتالي بينيت في أبوظبي.. ما أهمية الزيارة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وصل رئيس الوزراء نيفتالي بينيت إلى الإمارات "تلبية لدعوة" من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد. سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما. https://t.co/siu5cNLeci

ونشر جندلمان صورة من استقبال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد في المطار وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد".

هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر. https://t.co/RJ6iE94AnM

وأضاف جندلمان: "سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر".