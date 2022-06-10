دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة، تعليق الرحلات القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، بسبب "توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة"، في حين أكد عضو هيئة المصالحة السورية، عمر رحمون، أن سبب تعليق الرحلات يعود لقصف إسرائيلي استهدف المهبط الرئيسي للمطار.

وقالت النقل السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

وأردفت الوزارة في بيانها قائلة: "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية"، وفقا للبيان.

وكتب رحمون عبر صفحته على موقع تويتر: " تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم والذي تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار"، حسب قوله.

تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى مطار دمشق الدولي نتيجة العدوان الإسرائيلي فجر اليوم والذي تعمد استهداف المهبط الرئيسي في المطار.

ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي بعد على هذه الأنباء

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن في تصريحات لقناة "ألحرة": "ثلاثة مستودعات لـ "حزب الله" جرى تدميرها بحرم مطار دمشق الدولي بفعل الضربات الإسرائيلية ونجم عن الاستهداف تضرر مدرج المطار وبرج المراقبة، قبل أن ينشر إعلام النظام نشرنا عن توقف حركة الطيران لـ 48 ساعة والآن يجري إصلاح الأضرار التي نجمت عن القصف الإسرائيلي"، حسب قوله.