إيران: مدير وكالة الطاقة الذرية جعلها رهن إشارة إسرائيل

غروسي يتحدث لـCNN عن عواقب تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية

شاهد كيف رد غروسي على تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةجعلها رهنا لإسرائيل، متهما إسرائيل باستخدام الوكالة لتحقيق أهدافها بدعم أمريكي، حسب تصريحات أدلى بها الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في إيجازه الصحفي الأسبوعي: "قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد ايران كان قرارا سياسيا بحتًا ومخطط له مسبقا"، وتابع قائلا إن إسرائيل "تستغل الوكالة لتحقيق مصالحها بدعم من الولايات المتحدة الامريكية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف خطيب زادة قائلا: "مدير الوكالة الذرية الدولية وضع الوكالة رهن اشارة الكيان الصهيوني وان قرارات الوكالة باتت صورية بسبب هذا الكيان الذي يستغل القوانين والأدوات الدولية لتحقيق مآربها بدعم من الولايات المتحدة ونحن نواجه كيانا محتلا ظالما يتحلى بسلوك اجرامي ويحاول ان يستهزئ بالقوانين الدولية"، حسب تعبيره.

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "الوكالة تخضع لسيطرة اميركا والترويكا الاوروبية واتخذت قراراتها طبقا لاملاءات هذه الدول، مؤکدا : كانت لدينا ردود صارمة تجاه تصرف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقرارات الوكالة المسيسة"، وفقا لإرنا.

وأكد زادة أن الخطوات التي اتخذتها مؤخرا لا تخالف التزاماتها بالاتفاق النووي داعيا الوكالة للتركيز على الدول التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي.