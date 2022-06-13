صورة أرشيفية لوصول جثامين 3 إسرائيليين قُتلوا إثر تفجير في منطقة سياحية بإسطنبول في مارس 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، جميع مواطنيها بمغادرة إسطنبول فورًا وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من أن حياتهم في "خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية".

وقال وزير الخارجية يائير لابيد، في تصريح تلفزيوني، إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع "حوادث إرهابية" بما في ذلك "خطف وقتل مواطنين إسرائيليين".

وأضاف: "هذا خطر حقيقي وفوري"، وتابع بالقول: "إذا كنت قد خططت لرحلة إلى إسطنبول، قم بإلغاء الأمر. لا توجد عطلة تستحق حياتك وحياة أحبائك".

وشكر لابيد الحكومة التركية على "الجهود التي تبذلها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين". كما وجه رسالة تحذيرية للإيرانيين، قائلا إن "من يؤذي الإسرائيليين سيدفع الثمن. سنجدهم أينما كانوا".

وتعد تركيا إحدى الوجهات السياحية الشهيرة للمواطنين الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، أن خطة إيرانية لخطف سائحين إسرائيليين في تركيا أُحبطت الشهر الماضي، مع تحرك السلطات التركية بناء على معلومات استخباراتية إسرائيلية لإفشال هذه الخطط.

قبل أسبوعين، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن "العملاء الإرهابيين الإيرانيين" يشكلون تهديدًا للإسرائيليين في تركيا، وحذر الإسرائيليين من السفر غير الضروري إلى هناك.