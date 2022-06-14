دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أنه سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى المنطقة في يوليو/تموز المقبل، والتي تشمل أيضا الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية.

وذكر بيان صادر عن ديوان بينيت أن زيارة بايدن لإسرائيل "ستساهم في تعميق العلاقات الخاصة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين، بالإضافة إلى تعميق الالتزام الأمريكي بأمن واستقرار إسرائيل والمنطقة".

وأضاف البيان أنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها، إلى جانب تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".

وتابع البيان بأن إسرائيل "ترحب بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وبضمن ذلك بزيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية.