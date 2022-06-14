دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد انتشار مقطع فيديو أظهر اعتداء شخصين على موظف في أحد المحال التجارية، أعلنت شرطة الرياض، مساء الإثنين، إلقاء القبض على مرتكبي الفعل وإحالتهما للنيابة العامة، وسط تفاعل واسع من قبل مغردين على موقع تويتر.

ويظهر في المقطع المتداول، شخصان يهمان بضرب موظف في محل تجاري، ما أثار غضب مستخدمي موقع تويتر في السعودية على مداراليومين الماضيين.

لاحول ولا قوة الا بالله الناس انهبلت الله يكفانا الشر قاعد في امان الله وفجاه تلقى نفسك وسط مضاربه مالك فيها اي يد https://t.co/6I9DZyVEBw

ونشر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه: "قبضت شرطة محافظة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري".

وأضاف الأمن العام السعودي في بيانه بالقول: "وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة".

وأكد الامن العام السعودي أن شرطة الرياض أوقفت الشخصين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما وأحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين اعتديا بالضرب على موظف في مركز تجاري. https://t.co/h5uCr016Gz

وأثار بيان الأمن العام السعودي ردود فعل واسعة على تويتر، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اللهم لك الحمد والشكر ع نعمة الامن الف ماليووون تراليووون شكر لسمو الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخليه 👉🤙🤙🤙👌 شكرا رجال الامن ع عملكم 🤙 @AbdulazizSNA #رجال_الأمن https://t.co/Pgv076NCkH

شكرا #رجال_الأمن ♥️ والله فرحت يوم امسكوهم .. https://t.co/QqC4ptKTE7