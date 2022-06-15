بالتعاون مع مصر.. اتفاق على نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، في حين وصفت القاهرة الاتفاقية بـ"مذكرة التفاهم".

ونشرت فون دير لاين صورة لتوقيع الاتفاقية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر وقالت في تغريدتها: "بهذه الاتفاقية سنعمل على تحقيق الاستقرار في توصيل الغاز من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي".

وأردفت رئيسة المفوضية الأوروبية قائلة: "سيساهم هذا الأمر في تعزيز أمن الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وها نحن نبني بنية تحتية صالحة للطاقة المتجددة في المستقبل"، حسب قولها.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region. This will contribute to our 🇪🇺 energy security. And we are building infrastructure fit for renewables - the energy of the future. https://t.co/GYFPXwFpsp

من جانبه، أعاد بينيت نشر تغريدة المسؤولة الأوروبية عبر صفحته الرسمية على تويتر، وعلق عليها بالقول: "في اتفاق تاريخي أول، ستتعاون إسرائيل مع مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير الغاز الطبيعي لأوروبا".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "نحن فخورون بالمساهمة بأمن الطاقة حول العالم وتحقيق مستقبل أكثر استدامة"، حسب تعبيره.

In a historic first, Israel 🇮🇱 will be cooperating with Egypt 🇪🇬 and the EU 🇪🇺 to provide natural gas to Europe. We are proud to be contributing to global energy security and a more sustainable future. 🌱🌏 https://t.co/Eu7rM0EOJZ

وفي السياق نفسه، قالت الحكومة المصرية إنها وقعت على "مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي".

يذكر أن أوروبا تعمل على تنويع مصادر الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.