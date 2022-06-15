السعودية.. أحدث صور "الأمير النائم" مع استمرار غيبوبته منذ 17 عاما

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال قضية الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" مثار اهتمام الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في غيبوبة مستمرة منذ 17 عاما.

ربي يحفظكم https://t.co/UDP0K3lLhs

الأميرة ريما بنت طلال نشرت صورتين للأمير النائم على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة بتعليق: "ربي يحفظكم" دون تقديم المزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للأمير أو إن كان هناك أي تطورات.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019: " الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر".