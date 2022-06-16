دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، الخميس، فيلم "أصحاب ولا أعز" معتبرا أنه لا يتناسب مع القيم والمبادئ التي تحكمها العادات والتقاليد في مصر والمنطقة العربية.

وكتب مبارك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في تغريدة تضمنت صورة لبوستر الفيلم: "بعد مشاهدة الفيلم ؛ ما الهدف من هذا الاقتباس خاصةً أن محتوى الفيلم وإن كان يتعرض لنماذج موجودة فى مجتماعتنا إلا انها لاتتناسب مع قيمنا و مبادئنا التى تحكمها العادات والتقاليد وتحرمها الأديان"، حسب قوله.

وأضاف نجل الرئيس المصري السابق قائلا: "حرية التعبير والإبداع يجب أن تكون مرهونة بضوابط أخلاقية واجتماعية وإلا اصبحت فوضى"، حسب تعبيره.

بعد مشاهدة الفيلم ؛ ما الهدف من هذا الاقتباس خاصةً أن محتوى الفيلم وإن كان يتعرض لنماذج موجودة فى مجتماعتنا إلا انها لاتتناسب مع قيمنا و مبادئنا التى تحكمها العادات والتقاليد وتحرمها الأديان , فحرية التعبير والإبداع يجب أن تكون مرهونة بضوابط أخلاقية واجتماعية وإلا اصبحت فوضى.. https://t.co/mcmwZa94hs

وكان قد أثار الفيلم الذي عُرض على منصة "نتفليكس" وهو مقتبس عن فيلم فرنسي، انقساما في الرأي العام العربي، إذ رآه البعض مسليا ويطرح قضايا جريئة مثل "المثلية الجنسية" في حين اعتبر آخرون أنه لم يحترم العادات والتقاليد والتعاليم الدينية في العالم العربي.

يذكر أن الفيلم كان من بطولة عدد من الممثلين المصريين واللبنانيين مثل منى زكي وجورج خبارز ونادين لبكي وعادل كرم، إلى جانب الممثل الأردني إياد نصار.