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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، صورة من أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

ما يحدث الآن، يوم تاريخي في #واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس و معظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم اطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في #واشنطن. #شارع_خاشقجي #جمال_خاشقجي https://t.co/vfpi8b2Mry

الصورة نشرتها جنكيز على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن. شارع خاشقجي.. جمال خاشقجي".

Türkiye davayı kapatıp Suudi Arabistan’a gönderirken, Biden Suudi Arabistan’ı ziyarete hazırlanıyorken, güzel şeyler de oluyor. Bugün ABD başkenti Vaşington da ki Suudi konsolosluğunun bulunduğu caddenin adı Cemal Kaşıkçı olarak değiştiriliyor. #CemalKaşıkçı https://t.co/YiMknsoT4g

وفي تغريدة منفصلة قالت خديجة: "بينما تغلق تركيا القضية وترسلها إلى السعودية، بينما يستعد بايدن لزيارة السعودية، تحدث أشياء جيدة أيضًا.. تغير اليوم اسم الشارع الذي تقع فيه القنصلية السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى جمال خاشقجي".

ما يحدث الآن في #واشنطن العاصمة هو تغيير اسم شارع الى شارع #جمال_خاشقجي. هذه العملية في حد ذاتها انجاز مهم، نجاح عظيم و هي صفعة قوية لجميع القتلة و الطغاة. #جمال_خاشقجي https://t.co/hFBof74ETw

وأضافت: "ما يحدث الآن في واشنطن العاصمة هو تغيير اسم شارع الى شارع جمال خاشقجي. هذه العملية في حد ذاتها انجاز مهم، نجاح عظيم وهي صفعة قوية لجميع القتلة والطغاة. جمال خاشقجي".