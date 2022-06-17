دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور تركيا الأربعاء، وأشار إلى أنه سيقيم معه تطور العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان في فيديو نشرته وكالة الأناضول الرسمية التركية: "سيزور ولي العهد السعودي تركيا الأربعاء بإذن الله".

وأضاف الرئيس التركي قائلا عن الأمير محمد بن سلمان: "وسألتقي به في المجمع الرئاسي بأنقرة وسنعقد لقاء ثنائيا وآخر برفقة وفدي البلدين"، حسب تعبيره.

وتابع أردوغان قائلا: "وسنحظى خلال اللقاء بفرصة تقييم سبل تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية إلى مستويات متقدمة جدا في المرحلة المقبلة"، على حد قوله.

وأردف الرئيس التركي قائلا إن "الوفود والهيئات (السعودية) وصلت بالفعل ومن المقرر أن يصل ولي العهد الأربعاء".

وأضاف أردوغان قائلا عن زيارة ولي العهد السعودي: "إنها زيارة رسمية وسنقيم له مراسم استقبال رسمية".

#أردوغان: ولي العهد السعودي يزور تركيا الأربعاء وسنبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التركية السعودية إلى مستويات أعلى. 🇹🇷🇸🇦 https://t.co/bYZDuq2Rnv https://t.co/Qm9nQ9eKGM

وكان قد زار الرئيس التركي السعودبة في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التوتر والخلافات على قضايا عدة أبرزها مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.