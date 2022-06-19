الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة خلال تدريبات جوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب "نتيجة عطل فني" ونجاة قائدها.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان مقتضب، إنه "فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الأحد (...) سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ونجاة قائدها وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

لم يقدم المتحدث تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

في يناير/ كانون الثاني 2020، سقطت طائرة عسكرية مصرية وقٌتل قائدها خلال تدريبات جوية آنذاك. وسبقها سقوط طائرة مقاتلة أخرى في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن قائدها نجا من الحادث.