"حفظ الله اهل الحق".. نائب كويتي سابق ينشر صورة للحوثي ونصرالله ويعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر النائب الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي، صورة تجمع عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حين نصرالله بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر.

عند صراع أهل الحق وأهل الباطل، فالسكوت خيانة والحياد جريمة! حفظ الله اهل الحق 👇 https://t.co/Rv1FVjvR7x

وقال دشتي في تعليق على الصورة: "عند صراع أهل الحق وأهل الباطل، فالسكوت خيانة والحياد جريمة!.. حفظ الله اهل الحق".

وسبق وأن أثار النائب الكويتي السابق تفاعلا واسعا بتغريدات وتعليقات حول حزب الله وجماعة الحوثي كان آخر حول ظهور لعبدالملك الحوثي بعد أنباء وتقارير تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته.

وكتب حينها دشتي تغريدة قال فيها: "فديت روحه وقلبه كرامة من عند الله وقد اثلج صدورنا سيدنا القائد عبدالملك الحوثي بظهوره على شاشات التلفزة ليسر الاصدقاء الاحرار الموالين حول العالم وليغيض العدا من دول العدوان العبثي الوحشي الهمجي البربري على يمن الايمان والحكمة! شكراً سيدنا القائد وحماك الله ورعاك ولا حرمنا وجودك".