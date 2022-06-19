دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن مصري ظهر في مقطع فيديو "يعتدي بالضرب على مواطن" سعودي في أحد المحال التجارية.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان عبر تويتر، السبت، إن شرطة محافظة الخرج جنوب شرقي العاصمة الرياض "قبضت على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في فيديو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في محل تجاري".

واهتمت وسائل إعلام سعودية بتغطية الواقعة، من بينها قناة "الإخبارية" الرسمية التي أفادت أن المواطن المصري كان "يتلفظ على موظفة سعودية ويشتبك مع زميلها في الخرج".

فيديو | وافد يتلفظ على موظفة سعودية ويشتبك مع زميلها في #الخرج #الراصد https://t.co/vA1iHHVQji

وأضاف بيان الأمن العام السعودي أنه تبيّن أن "المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل ووقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة محافظة الخرج تقبض على مقيم اعتدى بالضرب على آخر. https://t.co/WMez81FKag

وأظهر مقطع فيديو لحظة عراك بالأيدي بين أحد الأشخاص وموظفة وشخص آخر من موظفي فرع مقهى ستاربكس في محافظة الخرج.

وأثار الفيديو ردود فعل سلبية، وسط حالة من الاستياء مما حدث.