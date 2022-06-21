دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الإعلامي المصري عمرو أديب أن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، ربما تكون مميزة عن الزيارات السابقة نظرا للأوضاع الاقتصادية والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" تزامنا مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة: "هذه الزيارة تأتي في وقت حساسا جدا في المنطقة وفي العالم ولذلك تنسيق الجهود والمحادثات المكثفة يكون لها دور كبير".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: "يأتي الدور المصري السعودية بالأهمية بمكان ويجب أن نعلم أن هناك كيمياء جدية جدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد محمد بن سلمان تتيح لهما التوصل إلى توافق كبير في قضايا كثيرة".

وتابع أديب: "هذه المسألة ليست مسألة إنشائية والعبارات التي تُستخدم في مثل هذه المناسبات الرسمي ولكن بالفعل نجن نحتاج إلى توافق وتنسيق فالشهر القادم يأت بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ويلتقي مع قادة دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق".

ووصف الإعلايم المصري العلاقات بين بلاده والسعودة بـ"المتينة" مشيرا إلى أنها لم تتوقف عن النمو والاستمرار في تقديم ما هو جيد ومهم للشعوب العربية.

وتطرق أديب إلى تصريحات الرئيس المصري التي دعا دول مجلس التعاون إلى تحويل القروض والودائع إلى استثمارات، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستكون أكثر أهمية من الزيارات السابقة نظرا لأنها جاءت في وقت حساس.