إيران تعلن اعتقال خلية جواسيس كانوا يخططون لاغتيال علماء نوويين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، اعتقال خلية جواسيس كانوا يخططون لاغتيال علماء إيرانيين نوويين، ولم تكشف السلطات الإيرانية عن جنسية المعتقلين، لكنها ذكرت أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، إن "القبض على عملاء الموساد جاء في عملية استخباراتية معقدة بعد 8 أشهر من الرصد الدقيق للأهداف الأمنية، حتى إن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف: "من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة فضلا عن محافظة سيستان وبلوشستان، وهناك الكثير من الوثائق ومستندات جمعت ضدهم لدرجة أنه عندما صدر قرار اعتقال المتهمين لم يعترضوا على ذلك".

وتابع شمس آبادي بالقول إن "القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن دائرة الاستخبارات الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان، كانت قد أعلنت، في 20 أبريل/نيسان الماضي عن اعتقال 3 عملاء للموساد بأمر قضائي، لنشرهم معلومات ووثائق سرية.