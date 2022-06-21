دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية صادق حسيني، الثلاثاء، السلطات السعودية بزيادة حصة بلاده في عدد الحجاج خلال موسم العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أسعار الرسوم المترتبة على خدمات الحج.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن حسيني التقى، الثلاثاء، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، وبحث معه "سبل رفع حصة الرعايا الإيرانيين خلال فريضة الحج هذا العام وإزالة العراقيل لاستئناف العمرة المفردة وأمن الحجيج، كما انتقد زيادة أسعار الخدمات المترتبة على خدمات الحج".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، رفع عدد حجاج موسم 2022 من الداخل والخارج إلى مليون حاج، للمرة الأولى بعد موسمين اقتصر فيهما الحج على 10 آلاف و60 ألفا من داخل المملكة، بسبب انتشار جائحة كورونا، مقارنة بحوالي 2.5 مليون حاج في موسم عام 2019.

وذكرت "إرنا" أن حسيني تطرق في اللقاء إلى "سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة"، ودعا إلى زيادة حصة الإيرانيين خلال مناسك الحج في موسم العام الجاري.

وأضافت أنه انتقد زيادة أسعار الرسوم المترتبة على خدمات الحج ودعا إلى تقليل الضغوط على الحجاج في هذا الخصوص، كما دعا إلى العمل المشترك بهدف "رفع العراقيل من مسار استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين".

ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى الربيعة قوله إنه "في ضوء امتناع بعض البلدان عن إيفاد رعاياها وعدم استخدام حصتها في هذا العام، ستدرس الجهات المعنية في السعودية اقتراح زيادة حصة الزوار الإيرانيين"، وذكرت الوكالة أن الوزير السعودي عزا أسباب زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في 12 يونيو الجاري عن استقبال أولى طلائع حجاج إيران القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بـ"حفاوة وترحيب".