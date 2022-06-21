الملك عبدالله يستقبل ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى الأردن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، مساء الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن.

وجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

عقب ذلك، عقد الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات في قصر الحسينية، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وكان ولي العهد السعودي قادما من القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهدت زيارته توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.