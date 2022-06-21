ناشط سعودي يعلق على سقوط حكومة بينيت.. وإعلامي إسرائيلي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الناشط السعودي، محمد سعود، الإسرائيليين بسقوط حكومة نفتالي بينيت، متمنيا أن تأتي "حكومة وطنية" تطبع العلاقات مع بلاده، ليرد عليه الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، بافتراض أنه يتدخل بالسياسة الداخلية السعودية.

وقال سعود عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر: "أهنئ جميع الذين عملوا على إسقاط الحكومة، نحتاج الآن إلى حكومة وطنية ستوقع السلام مع السعودية".

وأردف الناشط السعودي قائلا: "جميع مواطني إسرائيل مدعوون إلى بلادي، أحبكم جدا"، حسب قوله.

אני מברך את כל מי שפעל להפיל את הממשלה, עכשיו צריך ממשלה לאומית שתעשה שלום עם סעודיה, כל אזרחי ישראל מוזמנים אלי הביתה, אוהב אתכם מאוד 🇮🇱💙🇸🇦 https://t.co/YFuAzcOeIz

وأعاد كوهين نشر التغريدة وعلق عليها بالقول: "ناشط سعودي يشمت من سقوط حكومة بنيت ويتمنى رجوع نتنياهو"، حسب قوله.

وأضاف الإعلامي الإسرائيلي قائلا: " اذا انا كتبت اشياء من هذا النوع عن النظام السعودي سيزعل جميع السعوديين ويقولون تدخل صهيوني بسيساسات المملكة والخ... صح او لا؟؟ استيقظوا يا سعوديون ..."، حسب تعبيره.

ناشط سعودي يشمت من سقوط حكومة بنيت ويتمنى رجوع نتنياهو. اذا انا كتبت اشياء من هذا النوع عن النظام السعودي سيزعل جميع السعوديين ويقولون تدخل صهيوني بسيساسات المملكة والخ... صح او لا؟؟ استيقظوا يا سعوديون ... https://t.co/yZkaWiHOTc

وكان قد أعلن بينيت وحليفه، وزير الخارجية يائير لابيد، حل الحكومة والكنيست الإثنين، بعد أقل من عامين على بدء الحكومة الإسرائيلية مهامها.