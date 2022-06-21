قبل زيارة بايدن.. اجتماع عسكري أمريكي-إسرائيلي رفيع المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقد ضباط برتبة لواء اجتماعا "استراتيجيا-عملياتيا"، الثلاثاء، في إطار انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمبة على موقع تويتر: "بدأ اليوم (الثلاثاء) اجتماع عمل استراتيجي - عملياتي بمشاركة ضباط من جيش الدفاع رفيعي المستوى (برتبة لواء) وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، من القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، وذلك في قاعدة دايان(جليلوت) العسكرية"، حسب قوله.

بدأ اليوم (الثلاثاء) اجتماع عمل استراتيجي - عملياتي بمشاركة ضباط من جيش الدفاع رفيعي المستوى (برتبة لواء) وجنرالات من هيئات الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، من القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، وذلك في قاعدة دايان(جليلوت) العسكرية.

وأضاف أدرعي قائلا: "يحضر الاجتماع الذي يتم اجرائه في اطار انتقال جيش الدفاع إلى مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، نائب قائد سنتكوم، الأدميرال جيمس مالوي، وقائد سلاح الجو في السنتكوم الجنرال غرغوري غيلوي، وقائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر وقادة آخرين"، على حد قوله.

يحضر الاجتماع الذي يتم اجرائه في اطار انتقال جيش الدفاع إلى مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، نائب قائد سنتكوم، الأدميرال جيمس مالوي، وقائد سلاح الجو في السنتكوم الجنرال غرغوري غيلوي، وقائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر وقادة آخرين. أهلًا بكم!

من جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "رحب مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي بنظرائهم الأمريكيين في القيادة المركزية اليوم في اجتماع استراتيجي عملياتي في إسرائيل بعد تحول جيش الدفاع الإسرائيلي من القيادة الأوروبية-الأمريكية إلى القيادة المركزية الأمريكية".