أول تعليق لمرزوق الغانم بعد قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق علني له بعد قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة الكويتي، أكد رئيس المجلس، مرزوق الغانم، الأربعاء، على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وقال الغانم في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "انطلاقا من الشرع والدستور واخلاقنا ككويتيين، علينا الالتفاف حول القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت الي بر الأمان، اللهم احفظ الكويت قيادة وشعبا"، حسب قوله.

انطلاقا من الشرع والدستور واخلاقنا ككويتيين، علينا الالتفاف حول القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت الي بر الأمان، اللهم احفظ الكويت قيادة وشعبا

وكان قد قرر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة، في كلمة كلف ولي العهد، الشيخ مشعل الأحد الجابر الصباح، بإلقائها.

وجاء القرار نتيجة للصراعات على الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.