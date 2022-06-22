في أول زيارة رسمية.. ولي العهد السعودي يصل إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، الأربعاء، في أول زيارة رسمية له على الإطلاق إلى هذا البلد.

وكان قد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السعودية في إبريل/نيسان الماضي، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ضمن جولة بدأها الإثنين وشملت مصر والأردن.

يذكر أن من المنتظر أن يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل إلى السعودية للاجتماع بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وقادة مصر والأردن والعراق.