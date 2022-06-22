لحظة استقبال أردوغان لولي العهد السعودي بعد وصوله إلى أنقرة

الشرق الأوسط
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لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟
03:16
لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – استقبل الرئيس التركي رجب يطب أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور تركيا للمرة الأولى بشكل رسمي كولي للعهد، وسط مراسم استقبال رسمية.

ونشرت قناةالإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو أظهر مراسم استقبال ولي العهد السعودي، والتي شهدت عزف النشيدين السعودي والتركي.

وسار الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي معا إلى داخل المجمع الرئاسي في العاصمة التركية، أنقرة.

ويزور الأمير محمد بن سلمان تركيا للمرة الأولى، ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن ابتداء من الإثنين الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تستعد فيه المملكة لاستقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اذي من المقرر أن يصل الشهر المقبل إلى السعودية، حيث سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية.

يذكر أن العلاقات السعودية-التركية توترت في السنوات الأخيرة بسبب قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، وخلاف البلدين على عدد من القضايا الإقليمية منها الأزمة الخليجية عام 2017.

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