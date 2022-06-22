تداول مقطع موقف يظهر "قوة ملاحظة" ولي العهد السعودي أثناء استقباله في الأردن

الشرق الأوسط
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تداول مقطع موقف يظهر "قوة ملاحظة" ولي العهد السعودي أثناء استقباله في الأردن
Credit: KHALIL MAZRAAWI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما وصفوه بـ"ذكاء" و"قوة ملاحظة" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى الأردن، بعد أن انتظر ركوب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المقعد الأمامي ليجلس بجانبه.

وأظهر المقطع مرافق ولي العهد السعودي وهو يفتح باب السيارة الخلفي لكن الأمير محمد بن سلمان كان يراقب العاهل الأردني ليعرف إن كان سيقود السيارة بنفسه، وهو ما كان بالفعل.

وانتظر ولي العهد السعودي حتى ركب الملك عبدالله في المقعد الأمامي خلف دفة القيادة ليجلس هو بجانبه بينما جلس ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، في المقعد الخلفي.

وتغنى عدد من المغردين بقوة ملاحظة وذكاء الأمير محمد بن سلمان الذي كاد أن يكون في موقف محرج لو لم ينتبه إلى أن العاهل الأردني سيقود السيارة بنفسه.

وشهدت زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن تقليده بقلا\ة الشريف الحسين بن علي، كما صدر بيانا مشتركا بنهاية الزيارة بين البلدين يوضح التوافق السياسي بينهما على عدد من القضايا الإقليمية.

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأدرن تأتي ضمن جولة بدأها بمصر وسيختتمها الأربعاء بزيارة تركيا.

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