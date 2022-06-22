دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما وصفوه بـ"ذكاء" و"قوة ملاحظة" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته إلى الأردن، بعد أن انتظر ركوب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المقعد الأمامي ليجلس بجانبه.

وأظهر المقطع مرافق ولي العهد السعودي وهو يفتح باب السيارة الخلفي لكن الأمير محمد بن سلمان كان يراقب العاهل الأردني ليعرف إن كان سيقود السيارة بنفسه، وهو ما كان بالفعل.

#ولي_العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله يتابع وينظر للملك عبدالله الثاني ملك الأردن ليعرف اين سيركب ويركب بجواره. لقطة جميلة وسرعة بديهة في ثواني. #شايفينك_حلمنا_يابو_سلمان #السيف_الملهم_محمد_بن_سلمان #كلنا_نثق_بمحمد_بن_سلمان #السعودية #محمد_بن_سلمان_في_الأردن #الإخبارية https://t.co/4hiy1uBZix

وانتظر ولي العهد السعودي حتى ركب الملك عبدالله في المقعد الأمامي خلف دفة القيادة ليجلس هو بجانبه بينما جلس ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، في المقعد الخلفي.

#محمد_بن_سلمان_في_الأردن #ولي_العهد الله يديمه ويعزه هيبه وفخر وذكاء الله يحفظه ويرجع لشعبه بالسلامه يا فخرنا وعزنا 💚🇸🇦 https://t.co/IsxR9WU2Ku

وتغنى عدد من المغردين بقوة ملاحظة وذكاء الأمير محمد بن سلمان الذي كاد أن يكون في موقف محرج لو لم ينتبه إلى أن العاهل الأردني سيقود السيارة بنفسه.

قوة ملاحظة سرعة بديهة المرافق الشخصي لولي العهد يفتح الباب الخلفي لسموه في الأثناء لاحظ الأمير أن الملك المضيف سيقوم بقيادة السيارة وليس من الكياسة الركوب في المقعد الخلفي في هذه الحالة.. تفاصيل صغيرة في جزء من ثانية تعرف من خلالها شخصية القائد الملهم🇸🇦✌🏼 #محمد_بن_سلمان_في_الأردن https://t.co/kfx5hPVoAE

وشهدت زيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن تقليده بقلا\ة الشريف الحسين بن علي، كما صدر بيانا مشتركا بنهاية الزيارة بين البلدين يوضح التوافق السياسي بينهما على عدد من القضايا الإقليمية.

يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأدرن تأتي ضمن جولة بدأها بمصر وسيختتمها الأربعاء بزيارة تركيا.