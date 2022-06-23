هبوط أول رحلة لطيران الإمارات في تل أبيب.. وسفير أبوظبي يُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت الرحلة الأولى لشركة طيران الإمارات إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل، جسبما أعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الخميس.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر تضمنت صورة الطائرة التي حطت في تل أبيب: "لقد هبطنا رسميا في أحدث وجهاتنا، تل أبيب".

Touchdown. We've officially landed in our newest destination, Tel Aviv. https://t.co/2ZgEnJVdVV

من جانبه، كتب السفر الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عبر صفحته الرسمية على تويتر: " نحن حالياً على متن رحلة طيران الإمارات الافتتاحية من دبي إلى تل أبيب"، حسب قوله.

وأردف سفير الإمارات لدى إسرائيل قائلا: "أتمنى أن يفتح هذا المسار الجوي الجديد طريقاً جديداً من الفرص لشعبنا، ويعزز الروابط بين البلدين"، حسب قوله.

وتابع آل خاجة قائلا: "شكرا لكم طيران الإمارات على هذه الخطوة، ومبروك عليكم هذا النجاح"، على حد قوله.