دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، عن بدء إجراءات رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مرتبة سفير.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية: "بدأنا إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير "، حسب قوله.

ويشغل محمد شكرجي في الوقت الراهن منصب القائم بأعمال السفارة التركية في إسرائيل وقد التقى شاووش أوغلو به أثناء الزيارة التي أجراها في 25 مايو/أيار الماضي.

وكانت قد شهدت العلاقات الإسرائيلية-التركية تطورا في السنتين الماضيتين إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% في عام 2021 ليصل إلى 8 مليارات دولار، وفقا لوكالة "الأناضول".